Trine Kjær: Min favorit-tendens denne sæson klæder de fleste

Influencer og iværksætter Trine Kjær, 29 år, har altid elsket jakker. Hun holder øje med, hvad der sker på jakkefronten, for det er en nem måde at opdatere sin garderobe og sit look på. Derfor er hun også faldet for sæsonens herretendens med den bredskuldrede, maskuline blazer.

“Denne sæson er min favorit-tendens den maskuline – og særligt blazeren. Jeg kan godt lide at lege med silhuetter, og det kan man nemt med herretendensen, hvor tingene ofte er lidt større og ligner noget, man har lånt fra sin kæreste eller far. Og når man så samtidig som mig har en forkærlighed for jakker, er det en tendens, der går rent ind.”

“Egentlig har jeg altid været en kæmpe fan af herregarderoben og brugt elementer fra den i min egen garderobe, da den giver et godt modspil til min også farverige stil og mit lange hår – og så ændrer den sig ikke så meget fra sæson til sæson, men indeholder mere tidløse elementer. I disse forbrugstider er det rart med nogle ting, der holder lidt længere.”

“Hovedelementet for mig i at skabe det rette look til den maskuline tendens er helt klart den oversize blazer. Man har tit set oversized blazerjakker, men denne sæson skal der være fokus på de store, brede skuldre. Netop det med bredden på skuldrene er noget, jeg synes, klæder de fleste. Det giver et oufit form, at der er noget bredde, og de brede skuldre gør, at taljen og benene syner slankere. Det er selvfølgelig vigtigt, at du ikke også tilsætter oversize bukser, medmindre du er meget høj og slank, men sætter du noget smalt til som for eksempel en nederdel, skaber du en flot silhuet – næsten som et timeglas.”

“Næsten alle designere har en version af herreblazeren med i deres forårskollektion, men det er uden sammenligning Céline, der har lavet den helt perfekte blazer. Miu Miu viste også en stor blazer kombineret med noget feminint på den helt rigtige måde.”