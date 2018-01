Uffe Buchard: Sådan skaber du en flot buket

HAR DU ALTID INTERESSERET DIG FOR BLOMSTER?

“Ja, men ikke mere end så mange andre, tror jeg. Jeg har bare bibeholdt interessen. Da mine forældre blev skilt, overtog jeg havearbejdet fra min mor, fordi hun var nødt til at arbejde mere. Der blev hækkene klippet skulpturelt, og blomsterne arrangeret nøje. ”

HVORDAN SKABTE DU DINE BUKETTER TIL BOGEN?

“Jeg tog på blomstertorvet tidligt om morgenen, men stoppede altid ved en skov, en grøftekant eller en have for at plukke selv – der er ingen buketter i bogen, hvor alle blomsterne er købt. Ofte er der også lidt krydderurter og ukrudt med. Jeg kan godt lide, når blomsterne er enten lidt for slappe, er sprunget for meget eller for lidt ud, og tulipaner, der er vokset efter lyset. Blomsternes forfald er smukt. Vi er blevet så ensrettede – også som mennesker kunne jeg ønske, at vi var mere åbne over for dem, der ikke lige er som alle andre – de er jo med til at give bredde og dybde i samfundet. Når jeg starter, ser jeg på vasen, på blomsterne og på de farver, forhold og proportioner, der er imellem dem. En smuk vase kan ikke redde en lortebuket, men den kan være med til at hæve en buket op på en piedestal – nogle gange er det smukt, at den nærmest går i symbiose med blomsterne, andre gange at den giver noget kontrast. Den eklektiske idé med at mikse genrer og stilarter, som vi ser i moden, kan man også bruge her. Jeg lægger mine blomster ud og ser dem an, og der er næsten altid et par blomster, der beder om at spille hovedrollen. I ballet er en primaballerina altid i front, der er dem, der danser op imod ballerinaen, og så er der korpset rundt om. Sådan tænker jeg også, når jeg bygger en buket op.”