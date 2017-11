Vintage: Shoppingtips fra en vintagesamler

Når kunstformidler Caroline Berner Kühl, 28 år, går på vintagejagt, er det overvejende designere som Gianni Versace, Yves Saint Laurent og Roberto Cavalli, hun holder øje med. Og et helt særligt item fra 90’erne giver hendes basisgarderobe et glamourøst og personligt præg.

DU KØBER PRIMÆRT HIGH END-VINTAGETØJ. HVAD ER DET SÆRLIGE VED DET?

“Det er som en skattejagt, hvor du finder ting, som fortæller historier fra en svunden tid. Det tiltaler mig. Og med high end-mærker får du meget for pengene. Kvaliteten er lige så god som i dag – ofte bedre. Generelt synes jeg også, at det er vigtigt at tage stilling til, hvor vores tøj kommer fra. Der er en sindssyg overproduktion i tekstilbranchen i dag, og vintage føles mere bæredygtigt.”

HVILKEN STIL GÅR DU EFTER?

“70’erne for et glamourøst look, men også for et par vide bukser og en enkel T-shirt. Og 90’erne, men det er egentlig mest, fordi designere som Gianni Versace, Jean Paul Gaultier og John Galliano lavede nogle fantastiske ting i den periode.”