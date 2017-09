Den farverige og multikulturelle folklore-stil har gennem tiden fungeret som en positiv reaktion på svære tider. Nu er broderier, mønstermiks, luksuriøse, tunge stoffer og masser af farver tilbage i modebilledet.

Som modsvar på politisk mørke tider har en farverig optimisme spredt sig hos modehuse som Valentino, Erdem, Maison Margiela og Calvin Klein, mens Gucci de sidste par år har vakt stor opmærksomhed med sin æstetiske virkelighedsflugt og ekstravagante ‘more is more’-stil.

I Ukraine genfortolker designere landets historie og symbolikker, og overalt i det internationale modeland breder den detaljerige folklore-stil sig, der især er inspireret af østeuropæiske folkedragter.

Fra bonde til boheme

Udtrykket folklore er relativt nyt, men stilen har eksisteret i hundredvis af år. Folklore er inspireret af traditionelle bondekjoler og -dragter fra mellemøstlige, asiatiske og østeuropæiske landbefolkninger.

I begyndelsen af det tyvende århundrede gjorde stilen sit indtog i det vestlige modebillede, da den parisiske modeskaber Paul Poiret kreerede en kollektion af detaljerede broderier og dramatiske snit, stærkt inspireret af russisk ballet og bondekultur.

Kort efter begyndte de kunstnere, forfattere og politiske aktivister, der bosatte sig i Greenwich Village i New York, at klæde sig i bondetøj for at understrege deres venstreorienterede sympati.

Broderede bluser fra ungarske og russiske butikker blev et af de stærkeste symboler for boheme-tilværelsen, men under de to verdenskrige forsvandt stilen fuldstændigt og forblev hengemt under efterkrigstidens dekadente New Look.

Med hippiebevægelsens oprør mod det etablerede samfund blomstrede folklore op igen. Endnu en gang symboliserede det eksotiske bondetøj en antitese til tidens doktrin, og med Beatles i Indien og Rolling Stones i Marokko tiltog folkloretrenden hos både mænd og kvinder i slutningen af 60’erne.