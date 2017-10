Modehistoriens største comeback

Da Tommy Hilfiger var 18 år gammel, begyndte han at sælge rock ’n’ roll-inspireret tøj i sin hjemby Elmira i New York. Hans butik People’s Place var populær blandt byens unge, og Tommy åbnede efterfølgende flere butikker i staten New York. Men på grund af en dårlig økonomisk strategi, lavkonjunktur og en for hurtig udvidelse af brandet var Tommy i 1977 ved at gå konkurs.

Efter otte år fik mærket dog comeback – nu under navnet Tommy Hilfiger. Det lykkedes designeren at relancere sig som et klassisk amerikansk mærke på lige fod med navne som Ralph Lauren og Calvin Klein – blandt andet på grund af en i dag ikonisk kampagne på Times Square lavet som et spil Hangman, hvor Tommy Hilfiger netop ligestiller sig selv med de to ikoniske designere. I 1992 blev Tommy Hilfiger det første børsnoterede modebrand på New Yorks børs, og i dag passer Hangman-kampagnens kække påstand.