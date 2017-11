6.000 står på venteliste til de her sneakers

Mange af de største brands mestrer at skabe hype, hvorfor særlige tasker og sko pludselig ses overalt i modebilledet.

Sneakers er et af items, der kan få forbrugere til at vente i lange køer, og nu har en ny sneakersmodel meldt sig ind i kampen.

Her er tale om et par enkle slip-on sneakers med markant gummisål og detaljer i flettet læder, som i skrivende stund har en venteliste på over 6.000 personer. Det italienske brand M. Gemi står bag modellen, som er døbt Cherchio.

M. Gemi specialiserer sig i håndlavede sko af høj kvalitet, og selvom brandet ikke har tradition for sneakers, har de ramt plet med deres fortolkning af en moderne klassiker, som til forveksling ligner Vans.

Cerchio findes i hele 11 forskellige farver, så der er rig mulighed for at finde præcis den nuance, som passer bedst ind i skoskabet. Hvis du altså er villig til at skrive dig op på ventelisten.