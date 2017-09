7 stykker tøj er alt, du har brug for

Filippa K er kendt for en stilren tilgang til mode, hvor skandinavisk minimalisme er i højsædet.

Enkelhed er også temaet i Filippa K’s nye kampagne ‘Not That Complicated’, der består af syv design stylet i 18 forskellige look. Således visualiserer det svenske mærke denne designfilosofi: Syv perfekte stykker tøj er alt, hvad du behøver for at skabe en alsidig garderobe.