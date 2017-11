Adax åbner dørene til en ny butik

Adax skaber smukt design i kvalitetslæder til overkommelige priser, hvilket har gjort mærket til et af Danmarks mest populære. Nu udvider Adax med en helt ny butik i Magasin, og du er inviteret med til åbningen.

Adax' nye lokaler skal være med til at udvide brandets univers og den fulde kundeoplevelse:

“I udviklingen af vores nye shop har vi haft fokus på, at de besøgende vil blive mødt af et stilfuldt og samtidigt råt univers. Et univers, der understøtter taskernes unikke kvalitet og fornyelse,” fortæller Adax' grundlægger, Eugen Silfen.

Adax har solgt tasker hos Magasin siden slutningen af 80'erne, men grundet den store efterspørgsel, åbner brandet nu deres egen shop-in-shop.

Åbningen finder sted i Magasin torsdag 30. november klokken 16-18, hvor alle er velkomne til at deltage og nyde et glas bobler og lidt søde sager.





