Alexa Chung har flirtet med designfaget siden 2009, hvor stilikonet skabte den hypede Alexa Bag for Mulberry. Siden har Alexa Chung startet et mærke i eget navn, og nu lancerer hun endnu en taske, men til en langt lavere pris.

Tasken er lavet i samarbejde med American Express for at markere fem-års jubilæet for bankens Amex Small Business Saturday Initiative – et tiltag, der fremmer små virksomheder og slår et slag for at ‘shoppe småt’.

“At støtte små, selvstændige virksomheder har altid været vigtigt for mig, fordi det var sådan, jeg voksede op – vi handlede i den lokale Hampshire-slagter eller landsbybutik,” fortæller Alexa Chung og fortsætter:

“Nu, hvor jeg er voksen og har min egen virksomhed, er jeg meget opmærksom på, hvor svært det kan være at få noget op at køre.”