Baum und Pferdgarten-kopier bliver trukket tilbage

I går anklagede Baum und Pferdgarten det danske mærke Soaked in Luxury for kopiering og erklærede, at de ville tage sagen for retten.

Nu er der nyt i sagen fra Baum und Pferdgarten, der i en pressemeddelelse meddeler, at de har besluttet at indgå forlig med DK Company, som ejer Soaked in Luxury. Således skal DK Company trække kopierne tilbage og betale erstatning til det danske modehus.

Dermed er sagen afsluttet og Baum und Pferdgartens CEO, Teis Bruun, er tilfreds med udfaldet og understreger vigtigheden af ikke at godtage kopiering:

“Hvis vi ikke vælger at agere hurtigt, så accepterer vi, at alle kan anvende vores designs. Mange andre tøjbrands, og især de mindre, har ikke samme ressourcer som vi til at forfølge de her sager. Derfor ser vi det også som vores pligt at sætte et eksempel på branchens vegne. Vi skal understøtte og promovere den danske modebranche og ikke stjæle fra hinanden.”





