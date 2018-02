Baum und Pferdgarten sagsøger dansk brand for kopiering

I pressemeddelelsen forklarer Baum und Pferdgartens CEO, Teis Bruun, hvorfor en kopisag er særligt krænkende, når det sker indenfor Danmarks landegrænser:

“DK Company har begået en meget klar krænkelse af vores designrettigheder. Det er helt uacceptabelt, at vi i den relativt lille modebranche her i Danmark vælger at kopiere hinanden. Ikke mindst når en af Danmarks største modekoncerner gør det. Hos Baum und Pferdgarten investerer vi mange ressourcer i vores design og produktudvikling. Derfor ser vi det som krænkende, når andre vælger at kopiere os – og endnu mere, når det er naboerne,” udtaler Teis Bruun.

Selvom der ikke er truffet nogen afgørelse endnu, har DK Company alligevel valgt at trække de omtalte trøjer tilbage fra butikkerne og DK Companys CEO, Jens Obel, anerkender deres fejl:

”Jeg er meget ked af at høre dette. Vi er netop nu i dialog med Baum und Pferdgarten om at forlige sagen, da DK Company ikke ønsker, at det udvikler sig til en retssag. Vi vil altid forsøge at løse de problemer, der opstår, også når det er os selv, der er på den anden side af bordet med vores egne brands,” udtaler han til Fashion Forum i forbindelse med sagen.