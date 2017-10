Bekræftet: Chanel og Adidas går sammen

Hverken Chanel, Adidas, Pharrell Williams eller Colette har afsløret billeder af sneakersdesignet, mens uofficielle billeder af modellen Adidas Hu NMD som nævnt har floreret på streetwearblogs i en måneds tid.

Chanel og Adidas har ikke tidligere flettet fingre, mens Pharrell Williams har haft et tæt samarbejde med begge parter. Musikeren har blandt andet medvirket i en kampagnefilm for Chanels Gabrielle-taske i foråret, og samtidig har han et langsigtet samarbejde med Adidas Originals, som både har affødt sneakers og tøj.

De nye sneakers fra Chanel, Adidas og Pharrell forventes at blive lanceret i Colette i dag.