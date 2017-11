Blogging har en overraskende indflydelse på dit helbred

For dit helbreds skyld – og andres

Blogging hjælper dog ikke kun dig selv (selvom det ellers også er grund nok til at gøre det) – det skaber også et fællesskab af folk, der kan relatere til din historie, og som søger trøst i tanken om, at de ikke er alene i det, de gennemgår.



Hvis du er en mere privat person og ikke føler dig så tryg ved at dele dine personlige oplevelser med offentligheden, kan du eventuelt oprette en bruger et sted som Penzu. Det er en online dagbog, der placerer sig et sted mellem folkskolens dagbog og nutidens blog: Den er helt privat, men du skriver online; en blog, hvor den eneste læser er dig selv. På den måde får du glæde af den terapeutiske effekt, men uden at dele med alle andre, hvis du ikke har lyst til det.



Kilde: Scientificamerican.com