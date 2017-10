Burberrys chokerende udmelding

Burberrys bedste dage ligger foran os

Christopher Bailey er ligeledes afklaret, selvom det var en svær beslutning at træffe:

“Det har været det største privilegium i mit arbejdsliv at være hos Burberry, hvor jeg har arbejdet sammen med og lært fra en ekstraordinær gruppe mennesker gennem de sidste 17 år. Burberry indkapsler så meget af det, der er godt ved Storbritannien. Som en organisation er den kreativ, innovativ og udadvendt. [Modehuset] fejrer mangfoldighed og udfordrer den viden, det får. Det er over 160 år gammelt, men det har en ung ånd (…) Det har virkelig været et inspirerende sted at arbejde og beslutningen om at forlade [det] var ikke let. Jeg tror dog virkelig, at Burberrys bedste dage stadig er foran [modehuset],” forklarer Christopher Bailey.

Der er ingen tvivl om, at Christopher Baileys imponerende bedrifter hos Burberry ikke vil blive glemt, og vi glæder os både til at se, hvad fremtiden bringer for Bailey og for Burberry.