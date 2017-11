Chanel har åbnet den mest eksklusive klub nogensinde

Indvendigt var klubben derimod lige så imponerende som et Chanel-show med modehusets CC-logo som gennemgående element. Tænk Chanel-borde, cocktails med Chanel-rørepinde og en beautylounge med Chanel-makeupartister. The Coco Club bød desuden på pool- og bordtennisborde, og en pink indretning, hvor overraskende elementer som et modebogsbibliotek og numerologer gemte sig bag klubbens mange døre.

Chanel åbnede klubben for offentligheden i søndags, og nu er The Coco Club igen lukket på ubestemt tid. Du kan se flere billeder fra The Coco Club herunder.