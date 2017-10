Chanel og Adidas har (måske) lavet en sneaker

Adidas Originals har et langsigtet partnerskab med Pharrell Williams, der både har designet tøj og sko for sportsgiganten. Men nu lader det til, at en tredjepart bidrager til samarbejdet: Det ikoniske modehus Chanel (der snart åbner to butikker i Danmark).

Billeder af et nyt sneakersdesign med alle tre navne som afsender florerer på internationale medier, men der hersker stor tvivl om, hvorvidt billederne er ægte.