Dansk denimbrand bliver verdens mest bæredygtige

De danske forbrugere forventer i højere grad end nogensinde før, at de kan købe godt design og gode produkter, der har en klar bæredygtig profil. De forventninger har kvinden bag Tomorrow, Henriette Pieszak, et klart mål om at indfri:

“Med Tomorrow sætter vi et uhørt højt ambitionsniveau for bæredygtighed. Modebranchen er verdens næstmest forurenende industri. Vi ser heldigvis initiativer fra store brands, der har magten og midlerne til at gøre en forskel, og sådan skal det også være. Samtidig er det meget tydeligt, at forbrugerne efterspørger produkter med grøn samvittighed. Det kan og vil vi levere med Tomorrow.”