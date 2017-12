De værste Photoshop-fejl i 2017

2018 venter i kulissen, og det er tid til at kaste et blik på året, der gik. 2017 bød blandt andet på adskillige Photoshop-fadæser; Mens nogle kendte ansigter redigerede dem selv, valgte andre at kritisere magasiner for deres brug af Photoshop.

Vi har samlet de fem største Photoshop-fejl i 2017 her.