Denne T-shirt bliver solgt hvert 7. sekund

Det røde Levi’s-logo daterer helt tilbage til 1936, og er et af de mest genkendelige logoer, der nogensinde er skabt.

Allerede ved logoets fødsel viste det sig profitabelt, og Levi’s’ røde kendetegn er kun vokset i popularitet. Logoet er faktisk så eftertragtet, at Levi’s sælger en af deres klassiske hvide T-shirts med rødt logo hvert syvende sekund. Det afslører jeansgiganten overfor Who What Wear.

Hvide T-shirts med rød skrift trender i øjeblikket, hvor de mest populære modeller tæller Supremes bokslogo T-shirt og Gannis ‘Love Society’ T-shirt.

Levi’s’ model er dog det mest prisvenlige bud, da T-shirten kan blive din for 199 kroner.