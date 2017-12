Guccis indflydelse på 2017's modebillede er ikke til at komme udenom. Det italienske luksusmærke har sat sit aftryk på highstreetkæder såvel som andre modehuse, og samtidig været forbrugernes favoritmærke på adskillige punkter.

Foruden at blive kåret som årets mest populære mærke, er Guccis Marmont-model årets mest populære taske. Derfor er det ingen overraskelse, at Gucci også indtager førstepladsen på listen over de sko, der er søgt mest på i år, med modellen Gucci GG Blooms Supreme Slide.

Resultaterne stammer fra modesøgemaskinen Lyst, som har samlet data fra mere end 80 millioner shoppere fordelt på 120 lande.

Nedenfor kan du se listen over de 10 mest populære sko i 2017.