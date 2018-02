Du kan finde din drømmekjole hos dette nye mærke

Faithfull the Brand så dagens lys på Bali i 2012, hvor to gode veninder, australske Sarah-Jane Abrahams og norske Helle Them-Enger, besluttede sig for at skabe et mærke, der appellerede til rejseglade og modebevidste kvinder.

Kollektionerne består af kjoler, toppe, bukser og badetøj med et vintage-inspireret udtryk og i feminine silhuetter og luftige materialer, der kan kombineres med sydlig sol og tropiske strande, i stil med mærker som Réalisation Par og Reformation.