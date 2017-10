Emma fra Skam forfører i H&M-film

Videoen er instrueret af Baz Luhrmann, der står bag en række filmperler som Moulin Rouge, The Great Gatsby og Romeo + Julie.

Luhrmanns visuelle æstetik, der er et samspil af lys, farver og bevægelse, kommer smukt til udtryk i den nye kortfilm, der indeholder samme drama og passion som Luhrmanns spillefilm.

“Mit mål var, at filmen skulle føles som en spillefilm. Det er en meget moderne kærlighedshistorie, der finder sted på et gods, som er fyldt med hemmeligheder, hvilket fungerer som en metafor for den tid, vi lever i: Det er hårdt ude i verden, men herinde vokser de ting, der virkelig betyder noget, fortsat som i et evigt forår,” fortæller Baz Luhrmann om filmen.