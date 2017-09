Er det her den mest politisk ukorrekte accessory til dato?

Hvis du kender til Vetements, så ved du formentlig også, at mærket ikke er kendt for at gøre tingene efter bogen.

Vetements blev verdenskendt for en T-shirt, der er en tro kopi af DHL’s medarbejdertrøje, og har siden flettet fingre med en række andre brands – både i form af samarbejder og efterligninger.

Nu er Vetements klar med en ny accessory, som utvivlsomt vil vække harme hos alle, der ikke er bekendte med mærkets ironiske tilgang til mode. Således har Vetements skabt en halskæde med en sølvpendant, der er inspireret af Sarah Michelle Gellars Cruel Intentions-karakter, Kathryn Merteuil. Sølvpendanten er ikke så uskyldig, som man umiddelbart skulle tro; Den rummer nemlig en kokain-beholder samt en lille ske.