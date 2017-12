Ganni er blevet solgt

Ganni har fundet formlen på, hvordan danske kvinder klæder sig. Mærkets feminine, cool og trendbaserede dna har vundet loyale fans verden over, og successen skal tilskrives ægteparret Ditte og Nicolaj Reffstrup.

Ægteparret har drevet Ganni siden 2009 med Ditte som kreativ direktør og Nicolaj som direktør. Nu har parret solgt 51 procent af Ganni for 500 millioner kroner til den amerikanske kapitalfond L Catterton, der blandt andet ejer 20 procent af Lagkagehuset. Det skriver Børsen og Dansk Mode og Tekstil.

“Jeg følte, at vi havde taget Ganni til et punkt, hvor vi var nødt til at lede efter en partner, og det skulle være én, der kunne tage det, vi er gode til, og løfte det på et internationalt plan,” udtaler Nicolaj Reffstrup til Business of Fashion.