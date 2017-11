Gigi Hadid skal ikke gå Victoria’s Secret-show

Hadid hadet i Kina

“Jeg er så ked af, at jeg ikke vil være i stand til at nå med til Kina i år. Jeg elsker min VS-familie, og jeg vil være hos alle mine piger i ånden!! Jeg kan ikke vente med at tune ind med alle andre for at se det smukke show, som jeg ved, at det vil blive, og jeg kan allerede ikke vente til næste år,” skriver Hadid på Twitter.

Supermodellen giver ingen konkret grund til, at hun ikke vil deltage i showet, men rygterne vil vide, at Gigi bliver væk, da hun oplevede stor modvind på de sociale medier, hvor brugere rasede over en tilsyndeladende racistisk video. Videoen viser supermodellen efterligne ansigtsudtrykket på en kage formet som Buddha, hvilket fik flere kinesiske fans til at bede modellen om at blive væk fra Shanghai, hvor showet afholdes.





