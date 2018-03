Gina Tricot går sammen med kendt designer

Highstreetkæder som H&M og & Other Stories har i årevis samarbejdet med high-end designere om fælleskollektioner, der bringer luksusmodens glamour til masserne.

Sagen er dog en anden for Gina Tricot, der har nydt stor succes siden sin åbning i 1997, men aldrig er indgået i designsamarbejder. Det billede bliver der lavet om på nu, da Gina Tricot har annonceret deres første samarbejde nogensinde med den Los Angeles-baserede designer og influencer Anine Bing.

“Vi er meget stolte af vores første designsamarbejde. Anine Bing er et af vores kunders største modeikoner, som desuden er et stærkt og inspirerende forbillede. Vi faldt strakt for hendes rockinspirerede L.A.-design og er meget tilfredse med kollektionen, som har et utroligt cool udtryk og udstråler masser af girlpower,” udtaler Anna Appelqvist, Brand Director hos Gina Tricot.

Samarbejdskollektionen er inspireret af Californiens pulsererende musikkultur og drømmenes by, Los Angeles. Resultatet er anvendeligt basistøj, denim og statement pieces som læderjakker og leopardstøvler i tråd med Anine Bings rockede design-dna.

Kollektionen, Anine Bing <3 Gina Tricot, bliver forhandlet fra 12. april 2018. Du kan smugkigge på kampagnevideoen herunder, hvor du også kan se et lille udvalg af de nye design.