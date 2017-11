Gisele er ikke længere verdens bedst betalte model

Kendall Jenner er her, der og alle vegne. Med overvældende 85 millioner Instagram-følgere har modellen landet kampagner for Estée Lauder, Adidas og La Perla, ej at forglemme tøjlinjen Kendall + Kylie og realityserien Keeping up with the Kardashians.

De mange indkomstkilder løber op i en årlig indtægt på 139 millioner kroner i 2017, og sikrer den 22-årige model førstepladsen på Forbes’ liste over verdens højst betalte modeller. Således tager Kendall kronen fra Gisele Bundchen, der har ligget nummer et på Forbes’ liste siden 2002.

Gisele skal dog ikke begræde sin andenplads, da den brasilianske supermodel har tjent knap 111 millioner kroner i løbet af 2017. På tredjepladsen ligger Twitter-dronning og forhenværende Sports Illustrated-model Chrissy Teigen med 85 millioner kroner.

Du kan se den samlede top 10 over verdens bedst betalte skønheder herunder.