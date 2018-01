Golden Globes 2018: Hollywood-stjerner til kamp efter #MeToo

Den røde løber var rullet ud natten til mandag, hvor cremen af film og tv blev hyldet ved Golden Globes, som markerer startskuddet til awardshow-sæsonen i Hollywood.

Aftenen markerede Golden Globes 75. år, men denne gang var alting anderledes på modefronten. Samtlige Hollywood-stjernerne var nemlig klædt i sort for at udvise deres støtte til “Times Up”-bevægelsen, der kæmper mod seksuelle krænkelser, samt for lighed i underholdningsbranchen. Bevægelsen kommer i kølvandet på #MeToo, der var et resultat af New York Times' omfattende artikel, der bragte anklagerne mod Harvey Weinstein frem i lyset.

Selvom den røde løber kun bestod af stjerner i sort, var de mange look langt fra kedelige. Vi har samlet aftenens bedste outfits herunder.