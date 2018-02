Had er kodeordet for Biancos nye kampagne

Hader du også ananas på pizza? Og din nabo? Og mode? Hvis ikke, så kan du ligeså godt bare hade netop det og mere til. Sådan siger Bianco i hvert fald med deres nye anti-had kampagne Hate is so 2018.

Vi kan nemlig være så hadefulde mod ting og andre mennesker, at hadet har været udgangspunkt for hele kampagnen, hvor vi blandt andet møder en kunstig intelligens. Hun hedder Mary, og spår den allerstørste trend for 2018 til at være had til alt.

Med kampagnen sætter skoproducenten fokus på, at hadet kan være altopslugende i vor tids samfund. Derfor kan kampagnen tolkes som en kommentar til vores opførsel på i sær sociale medier, som over de seneste par år har været kritiseret for at være for grov.

Se kampagnevideoen herunder og bedøm selv, om du også hader den – eller hader Bianco, som de selv opfordrer dig til.