Her er årets bedste model 2017

Det har bestemt været et godt år for Cindy Crawfords datter, Kaia Gerber. Samme kan siges om søstrene Gigi og Bella Hadid, samt Kendall Jenner. Men den model, som hædres for at have haft det bedste år, er Adwoa Aboah.

Adwoa Aboah løb med prisen som Årets bedste model 2017 ved den årlige prisuddeling The Fashion Awards. Hæderen tilfalder “en model med global indflydelse, mand såvel som kvinde, der gennem de sidste 12 måneder har domineret branchen.”