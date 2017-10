Her er Danmarks nye designstjerne

Danmarks største designkonkurrence, Magasin du Nord Fashion Prize, løb af stablen i fredags, hvor fire danske designtalenter dystede om 500.000 kroner og et show under den københavnske modeuge i februar.

I konkurrencen skulle de dystende designere præsentere deres kollektioner og forretningskoncept for en jury, og dette år måtte All at Sea, Clouds og Randy se sig slået af Lærke Andersen. Med sine stærke snit og fyldige silhuetter kombinerede Lærke Andersens vinderkollektion de bedste elementer fra streetwear og solidt arbejdstøj, hvilket sikrede hende prisen, som blev overrakt af Kronprinsesse Mary og udpeget af Magasin du Nord Fonden og Magasin du Nord.

“Lærke Andersens vinderkollektion har sat barren højt, så nu glæder vi os meget til at se, hvad fremtiden kommer til at byde for hende,” forklarer initiativtager, jurymedlem og bestyrelsesmedlem i Magasin du Nord Fonden, Nina Wedell-Wedellsborg.