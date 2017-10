Her er de nye modeklassikere, du skal kende

De nye klassikere

Mange kender navnene på de gamle klassikere, men hvad med de nye? For at blive en klassiker skal en designer have et stærkt dna, og der findes flere nyere designernavne, som kandiderer til på sigt at opnå klassikerstatus.

De nye klassikere er omdrejningspunktet for konceptbutikken Insider, der har slået dørene op i McArthurGlen Designer Outlet Neumünster. Insider tilbyder store besparelser på items af syv designere, hvis ikoniske styles meget vel kunne blive morgendagens klassikere.