Her er verdens bedste mærke

Med udgangspunkt i samarbejdet med Supreme, forklarer Interbrands global director, Rebecca Robins, Louis Vuittons placering på listen:

“Det er deres forhold mellem brand og kultur, og det, at de gør det på en måde, der er tidstypisk og relevant, men også holdbart [på lang sigt]. Det er ikke en døgnflue. Det er gennemtænkt, strategisk drevet og leveret med styrken af deres egen overbevisning,” forklarer Robins til Business of Fashion. Louis Vuitton x Supreme-samarbejdet var iøvrigt grunden til, at LVMH’s (luksuskonglomerat, der blandt andet ejer Louis Vuitton, red.) øgede salg tidligere i år.

På listen over verdens bedste brands lå Apple fortsat nummer et, efterfulgt af Google og Microsoft.