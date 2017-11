Her kan du shoppe Erdem x H&M

I går sad adskillige modeglade kvinder og mænd klar ved computeren klokken 10, da Erdem x H&M-samarbejdet landede online. Vanen tro var efterspørgslen så stor, at der var kø for for at komme ind på H&M’s hjemmeside, og størstedelen af kollektionen blev udsolgt i løbet af formiddagen.

I skrivende stund er to tørklæder og to par øreringe det eneste, som stadig er tilgængeligt fra kvindekollektionen på Hm.com, men store dele af samarbejdet bliver allerede solgt videre andre steder online.

På auktionssiden Ebay er der over 3.000 hits på søgningen ‘Erdem H&M’, mens 71 styles er landet på Trendsales indtil videre. Du kan også finde en lille håndfuld styles på DBA samt app’en Tradono.

God shoppelyst!