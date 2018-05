Høj slids og bar hud: Rød løber fra Cannes

Hollywoods elite har netop betrådt Met Galas røde løber, og nu er de allerede videre til næste glamourøse forsamling: Cannes Film Festival 2018.

Udover at nyde den franske riviera, paraderer berømthederne imponerende designerkjoler for at fejre de film, der vises på festivalen.

Den røde løber i Cannes er altid noget ud over det sædvanlige, og dette års stilfulde gæster indfrier de høje forventninger.

Se Josephine Skriver, Penelope Cruz, Sofie Gråbøl og mange flere til verdens mest kendte filmfestival.