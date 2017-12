Husker du? De vildeste begivenheder i modeåret 2017

2016 var i den grad Kendall Jenners år, men det samme kan ikke siges om 2017.

Supermodellen kom i modvind, da hun medvirkede i en kontroversiel reklamefilm for Pepsi. Filmens portrættering af unge demonstranter blev kritiseret for at forenkle den aktivistiske modstand, som fandt sted i USA, og Pepsi endte med at trække reklamen tilbage.

Men skaden var allerede sket og Kendall Jenner fik skår i sit ry. Derfor var folk hurtige til at kritisere supermodellen på ny, da hun medvirkede i en reklamefilm for Adidas. Denne gang var problemet, at Adidas havde valgt at gøre brug af en supermodel, frem for en atlet.

Herefter forsøgte Kendall at holde lav profil, men det varede ikke længe, før den var gal igen. Da Kendall i august prydede forsiden af The Hollywood Reporter sammen med resten af Kardashian-klanen, delte hun billedet på Twitter med teksten “søsterpower – girlpower” og en brun knytnæve-emoji. Men da Kendalls hvide hud ikke svarer til hudfarven på den valgte emoji, røg supermodellen igen i vælten.