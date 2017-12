Instagram-kunstner sætter sit præg dansk taske

Evintersborg har en karakteristisk streg med hvilken hun tegner enkle ansigter. Nu har søstrene bag taskemærket Núnoo inviteret den danske kunstner indenfor, og i samarbejde har de to parter skabt en cool crossover-taske, der også kan bruges som clutch. Tasken er sort og produceret i kraftigt kalveskind med Evintersborgs abstrakte ansigt printet foran.

Samarbejdet er døbt ‘Sisterhood’, da Núnoo ønsker at fremme tanken om, at vi alle er hinandens søstre; For dem er sisterhood en betegnelse for et bånd mellem piger og kvinder, der bygger på respekt, ligeværdighed, kærlighed og ærlighed.