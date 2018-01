Instagram-sensation skaber couture-kjoler af mad

Ved hjælp af hverdagsobjekter og fødevarer skaber den armenske illustrator, Edgar Artis, fantasifulde modeillustrationer i 3D. Artis’ værker centrerer sig omkring kjoler, der er lavet af alt fra kål og gulerødder til vandmelon og pasta. Madvarerne placeres strategisk ovenpå tegninger af kvinder, så de forestiller kjoler, der med lidt fantasi kunne høre til på catwalken eller den røde løber.

Artis har i skrivende stund over 700.000 Instagram-følgere, og det hele startede med et ønske om at vise det uperfekte på en fantasifuld måde:

“Jeg er træt af folk, der mener, at prinsessekjoler er lig med skønhed og perfektion. Jeg skaber nutidige design, der gemmer på et smukt budskab … Det minder mig om en larve, der skal til at transformere sig til en smuk sommerfugl og flyve.”

Artis' kjoleillustrationer spænder fra en klassiske balkjole med et skørt af tynde skiver vandmelon eller bladene fra et kålhoved til couture-inspirerede rober med en flagrende underdel af gulerødder eller opsigtsvækkende skuldre af tørrede frugter og nødder.

Se med herunder, hvor vi har samlet nogle af de imponerende kjoler, der alle er skabt af mad.