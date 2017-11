Og glæden er gensidig, da Lou Doillon har en stor kærlighed til modens verden:

“Jeg har altid forgudet mode, da jeg mener, at det er det universelle sprog. Jeg bruger det som en udtryksform, ligesom ved sang og stregtegninger; det er en måde, hvorpå jeg kan udtrykke min ‘fornuft’. Jeg beundrer kunstnere, der kreerer en person, et alter ego, som rent faktisk er fremmed fra deres egentlige stil. Min tilgang til musik er meget anderledes. Jeg startede sent, var allerede kendt for at transformere mig selv gennem roller i film eller i modeserier, og således havde jeg et ønske om at vise hvem jeg virkelig var. Det er derfor jeg besluttede mig for, at holde mig til at være mig selv, både ude af - og i rampelyset. Jeg har det samme tøj på før og efter en optræden,” siger Lou Doillon.