Køb designervarer til en brøkdel af prisen

Marie Blanchet opsnapper rygter om gode garderober og samlinger, som hun prøver at få til salg på sitet, og hun styler modeserier med blandt andet firmaets muse Chloë Sevigny for at åbenbare de mange muligheder i vintagetøj for firmaets kunder. Selv er hun et omvandrende leksikon i modehistorie med en anseelig samling Maison Margiela-sko, og hun kommer med flere eksempler på vintagevarer, der fås i næsten tro udgaver i nutidige kollektioner.

“Vi har altid set os selv som en del af modemarkedet og ikke som en parallel til det,” fortæller firmaets CEO, Sébastien Fabre og fortsætter:

“Selvom modehusene nok helst var fri for os, så har de også forstået, at firmaer som os er kommet for at blive, og de samarbejder med os i forhold til at sikre vores varers autenticitet. I min optik er vi med til at skabe flow i markedet – nogle sælger her for at kunne købe nyt, nogle køber her for at få råd til luksusvarer, andre bruger det nærmest som et udlejningssted og har tingene i et par måneder, før de sælger dem videre til næsten samme pris – og endelig er der også dem, der går efter de helt sjældne vintagevarer.”