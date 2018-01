Kom helt eksklusivt med til modeshow under Copenhagen Fashion Week

Den hollandske designduo Viktor & Rolf har i samarbejde med Zalando skabt en kollektion af materiale fra onlineshoppens overskudslager.

Kollektionen, Re:Cycle SS18, bliver vist 29. januar under Københavns modeuge – og du har mulighed for at komme med til showet.

I samarbejde med Zalando og Viktor & Rolf udlodder vi 10 x 2 billetter til modeshowet, som bliver afholdt på det eksklusive Hotel Nobis.

Sådan kommer du med til showet

Alt, du skal gøre, er at sende en mail til costume@costume.dk senest 22. januar, hvor du skriver, hvorfor DU skal med til Viktor & Rolfs modeshow.