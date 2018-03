Kom til gratis og unik fashion-aften hos dansk luksusbrand

Dansk mode kan virkelig noget – det er ingen af os vist i tvivl om i øjeblikket. En af de toneangivende danske modebrands er Bitte Kai Rand, der siden 1981 har designet cool styles i luksuriøse materialer og modige print.

Derfor giver vi dig nu en unik mulighed for at komme til event hos Bitte Kai Rand Flagship Store i København. Der vil du få muligheden for at komme helt tæt på den nyeste kollektion Ethno Techno, møde ejer og kreativ direktør Bitte Kai Rand og få hendes inspirerende historie samt blive guidet af Costumes moderedaktion til styling, trends og tendenser.

Aftenen byder naturligvis også på finger-foods, lækre drikke, goodiebags, konkurrencer – og du kan shoppe med 20 % rabat hos Bitte Kai Rand.