Louboutin taber kamp om sine røde såler

Tilbage i 2012 vandt Louboutin over Van Haren, hvilket fik highstreetmærket til at stoppe med at kopiere franskmandens røde såler. Men Van Haren søgte om appel og i 2014 blev retssagen overladt til den europæiske domstol, som muligvis står til at ændre den nuværende afgørelse i sagen.

Derfor lader det til, at Christian Louboutin snart vil blive nødt til at acceptere, at andre brands nu også må designe sko med røde såler – men vi vil nok for altid associere dem med den succesfulde franskmand først.





