Margot Robbies geniale trick til høje hæle

Står valget mellem sneakers og høje hæle, når du skal i byen, er det fristende at vælge den flade løsning. Fremover kan du også sagtens hoppe i stiletten, for vi har opdaget en spray, der beskytter dine fødder mod smerten – og den kunne ikke være nemmere at bruge.

Vidunder-sprayen hedder Stil Standing. Og det er et meget passende navn til en spray, der sørger for, at du kan gå og stå hele aftenen i dine stiletter.

Sprayens fans tæller blandt andre skuespiller Margot Robbies stylist, Kate Young, der som en del af forberedelsen til søndagens Oscar-uddeling havde brugt sprayen på Robbie. Efter billedet på Kate Youngs Instagram at bedømme, så skuespillerinden ikke ud til at lide nogen nød, så der må være noget om snakken.