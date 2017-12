Meghan Markles brudekjole-design afsløret

Og nu svirrer rygterne om, hvilken designer der skal skabe Markles brudekjole. Ifølge avisen The Independent er valget faldet på Inbal Dror, en israelsk haute couture-designer, der blandt andet har skabt Beyoncés Grammy-kjole i 2016.

Nyhedssitet TMZ afslørede de første skitser af Meghan Markles brudekjole, hvorefter Dror sendte sine skitser direkte til The Independent. Der er i alt tre design, som alle inkluderer smukke blonder, markante skuldre, markeret talje og stort skørt.

På to af tegningerne har Dror skrevet “For Meghan with love” (til Meghan med kærlighed, red.), så alt tyder på, at Meghan Markle satser på israelsk haute couture til sit bryllup.

Du kan se de tre skitser herunder.