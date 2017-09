Modige Maria deler sin forvandling fra mand til kvinde

Plads til os alle

Et vigtigt aspekt af kampagnen er, at alle skal kunne udtrykke sig som de ønsker, uanset hvem de er: Der sættes særligt fokus på, at vores påklædning er med til at skabe vores identitet, og at det er en måde for os at udtrykke vores personlighed.

Konrad Kierklo, der er grundlægger og direktør hos Miinto, forklarer, hvorfor det var så vigtigt for dem at lave denne kampagne: “For mange af os er tøj meget mere end bare noget vi ifører os. Tøj har social og kulturel betydning, som vi bruger til at definere og differentiere os selv med, og til at kommunikere beskæftigelse, køn, humør og meget mere.”

Det var også én af årsagerne til, at han mener, at Miinto og Maria var det perfekte match:

“Hun har en historie, der virkelig gør indtryk,” fortæller Konrad Kierklo, "og som tilmed er visuelt stærk og bærer budskabet ‘Find Yourself’.”