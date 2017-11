Nu kan du uddanne dig til at blive influencer

Kurset omhandler sociale mediers praksis og digitale influenceres marketing med fokus på skønhed og livsstil. Hele 2.000 kandidater ansøgte om at komme ind på det eftertragtede kursus, der kun havde mulighed for at optage 20 studerende. I løbet af det seks måneder lange kursus bliver der undervist i emner som at engagere sit publikum, indholdsstrategier, samt billede- og videoredigering.

Det italienske akademi har allerede planer om at udvide til andre fokusområder som teknologi og mad, så der kan uddannes kompetente influencere inden for alle felter.

Hvis det lyder som din drømmeuddannelse, må du imidlertidig enten tage til Italien for at gennemføre kurset, eller bede til, at det danske uddannelsessystem vil gøre dem kunsten efter.





