Nyt regnestykke får dig til at genoverveje dine Zara-sko

Et budgetventlig køb her, lidt impulsshopping der, og en masse trendbaserede items senere, så har du både brugt det årlige shoppingbudget på den halve tid, og står med et klædeskab, der kan eksplodere hvert sekund.

De fleste af os foretrækker at købe prisvenlige items, der tilfredsstiller vores flygtige forelskelse i de nye trends – og Zara er et perfekt sted at stille shoppinglysten.

Highstreetgiganten er nemlig budgetvenlig og hurtig til at fange de seneste tendenser, men et nyt regnestykke fra Racked.com vil muligvis få flere til at genoverveje de hyppige besøg hos den spanske butikskæde.