Olsen-tvillingerne ændrer måden, du shopper på

Mary-Kate og Ashley Olsen er gået fra skuespillere til stilikoner, og søstrenes største præstationer er de succesfulde brands The Row og Elizabeth and James.

Tvillingerne har tidligere vist deres passion for vintage, da de annoncerede en kollektion af unikke vintagesmykker, der sælges i The Rows butikker i New York og Los Angeles. Nu udvider Olsen-søstrene konceptet og introducerer en tøjkollektion af håndplukkede vintageitems, der sælges i Elizabeth and James’ pop-up butik i Selfridges i London.

“Vi håndplukker delene til alle installationer. Vi har et kernesortiment af vintagefund, men vi ser alt tæj efter i sømmene og vælger unikke items, der vil hjælpe med at fortælle historien om Elizabeth and James-linjen,” fortæller Mary-Kate i et interview med Vogue.

Er du så heldig at lægge vejen forbi London i den nærmeste fremtid, bør du besøge pop-up butikken i Selfridges og sikre dig et unikt item håndplukket af de stilfulde tvillinger.





