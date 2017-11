Pernille Teisbæk designer for By Malene Birger

Pernille Teisbæk er bredt anerkendt for sin sikre stil, som snart kan blive allemandseje takket være en minikollektion for By Malene Birger.

Det danske stilikon har skabt ti design baseret på nogle af By Malene Birgers ikoniske silhuetter, som vil blive solgt eksklusivt på Net-a-porter.com fra slutningen af januar 2018.

Pernille Teisbæk har været inde over alle dele af designprocessen, og kollektionen indkapsler den sofistikerede, skandinaviske og moderne æstetik, som kendetegner Teisbæk.

Designer, kampagneansigt og stylist

“Jeg har valgt at udvikle mine favoritstyles fra By Malene Birgers eksisterende klassiske silhuetter med fokus på en mere minimalistisk og tidløs følelse, og et legesygt twist af kontraster mellem det feminine og det maskuline. Eksempelvis et bredskuldret mandigt jakkesæt med en feminin camisole-top, eller en oversize skjorte med et pencilskirt i silke,” forklarer Pernille Teisbæk om den kommende kollektion.

Kollektionens design inkluderer en komplet garderobe, der spænder fra overtøj og hverdagssilhuetter til festligt antræk.

Pernille Teisbæks design er skabt i forbindelse med By Malene Birgers Pre-Spring 2018 kollektion, hvor Pernille Teisbæk agerer kampagneansigt, samt har stylet fire af kampagnebillederne.

By Malene Birger har endnu ikke løftet sløret for Pernille Teisbæks design, som indtil videre kun er afbilledet på skitserne herunder.